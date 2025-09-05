В Днепропетровске бушует пожар на заводе после удара. В РФ горит НПЗ
Десятки дронов атаковали Россию с территории, подконтрольной киевскому режиму.
Всего противник задействовал 95 беспилотников самолетного типа, сообщает МО РФ.
Губернатор Рязанской области Павл Малков написал, что над регионом сбито восемь БПЛА, «повреждений жилых домов и инфраструктуры нет».
«Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются», – добавил он.
При этом по сети распространяются кадры пожара на местном НПЗ.
А на исходе вчерашнего дня враг ударил по нефтебазе в Луганске, где начался большой пожар.
Российская армия в долгу не осталась. Гауляйтер Днепропетровской области Сергей Лысак проинформировал, что «ночью враг массированно атаковал область беспилотниками».
«В Днепре агрессор попал по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно приступили спасатели», – отчитался Лысак.
Пока данных о том, какое предприятие поражено, нет.
