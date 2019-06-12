12.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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В Киеве дешевый газ посчитали угрозой

Снижение цены на газ, обещанное «Газпромом», будет стоить Украине признания российского суверенитета над Крымом и урегулирования на Донбассе на российских условиях.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы примем во внимание то, что происходит в контексте дальнейших встреч и переговоров по Донбассу, то можно предположить, что Россия будет предлагать «пакет». Первое: Крым за скобками, то есть признание Украиной российской принадлежности Крыма, но с восстановлением водоснабжения. Второе: мир на Донбассе на условиях российского понимания и трактовки Минских договоренностей.

Ну а дальше – бонусы: контракт на транзит, в том виде, в каком он есть сейчас, но с участием российского субъекта в консорциуме по управлению украинской ГТС, и дешевый газ, те самые 25%. Возможно, будет также обусловлено в ходе переговорного процесса, что страна должна пересмотреть свой курс в НАТО и ЕС», – сказал Гончар.

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