В Киеве подбадривают сами себя: С Крымом еще не всё потеряно

25.05.2019, Киев, Владимир Гладков

К 2020 году Украина должна была выйти на добычу до 8 миллиардов кубометров газа на шельфе Черного моря, однако все планы рухнули после воссоединения Крыма с Россией.

Потерянные Киевом буровые платформы сейчас не используются на полную мощность, в этом можно разглядеть обнадеживающие для Украины сигналы о возможности выиграть международные суды против России по имуществу компании «Черноморнефтегаз».

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Такие же сигналы в Киеве улавливают и в том, что маршрут «Турецкого потока» прошел вдали от берегов Крыма.

Соответствующие тезисы в Киеве в ходе форума «Оккупированный Крым: внешняя политика и политика безопасности» озвучил украинский эксперт энегетического рынка грантоед Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы эти планы происходили так, как они были намечены, то в 2020 году, на глубоководном шельфе добывалось бы от 5 до 8 миллиардов кубических метров газа.

Но оккупант, захватив эти месторождения и буровые платформы, собственно говоря, не могли дальше продолжать инвестиционный процесс и технологический процесс. Инвестиционный понятно почему, потому что это могли сделать либо «Газпром», либо «Роснефть», это государственные компании, автоматическое попадание под санкции, им это не нужно, они от этого отказались.

Ну а правительство местных просто не имеет денег на то, чтобы инвестировать, потому что речь идёт, хотя и об относительно небольших суммах, но этих денег все равно нет. Речь идёт о десятках миллионов евро.

Федеральный центр российский не готов также выделять подобные средства, поэтому ситуация там в стагнации, эта добыча где-то там балансирует 1,6 – 1,7 (млрд кубометров газа – прим. ред.) в течении этих лет. Собственно, для потребностей Крыма этого достаточно», – рассказал украинский эксперт.

Гончар следом признал, что Крым и без добычи со дна Черного моря обеспечивается недостающими энергоресурсами с материковой части России, однако и тут украинский эксперт увидел обнадеживающие Киев знаки.

«В таком контексте они являются самодостаточными, новые объекты, электростанции, которые введены и требуют дополнительных объёмов газа, этот газ поставляется по построенному с Тамани газопроводу. Он, в принципе, не имеет статического характера, но в данном случае речь идёт о том, что его построили на тот случай, если в силу тех или иных причин Украина вернёт себе сектор Чёрного моря, то, что было украдено. Они где-то понимают или чувствуют, что так или иначе, решение международного суда может быть не на их пользу.

Это подтверждается тем фактом, что, например, предыдущие планы скорректировать трассу прохождения «Южного потока», а позднее, что было названо «Турецким потоком» и предусматривало корректировку так, чтобы проложить эту трассу там, где она должна была проходить, вдоль побережья Крыма, исключительно в морской экономической зоне Украины. Хотя они установили режим, что это как часть исключительно морской экономической зоны России, тем не менее, они отлично понимают, что де-юре ситуация таковой не является и маршрут остался тем же.

Это говорит об определённых сомнениях, которые существуют в кремлёвской верхушке касательно того, что «Крым, может быть, и наш, но наверное, не навсегда», – подбодрил собравшуюся публику Гончар.

Он выдвинул версию, что поставки электроэнергии в Крым с материковой части России периодически останавливаются из-за дефицита в соседних регионах РФ. Гончар не упомянул данные о том, что полуостров за последние годы нарастил возможности собственной генерации благодаря строительству новых электростанций.

«Как работает энергомост? Его периодически отключают. Почему отключают? Потому что соседний Краснодарский край, в принципе, является энергодефицитным. Это энерготупик в самой Российской Федерации. Крым, точно так же, энерготупичок был в Украине. То есть, если соединить два энерготупичка – всё, ничего путного не получится. В принципе, проблема должна была бы решаться путём строительства двух энергоблоков: третьего и четвёртого – Ростовской атомной в Волгодонске. Они построены, введены в эксплуатацию, но, все равно, юг России остаётся энергодефицитным», – заключил Гончар.