В Киеве признали, что централизованная Россия раздавит децентрализованную Украину
Поначалу российская армия имела серьезные проблемы с внедрением дронов, но, масштабировав производство, сумела наладить их выпуск в гигантских масштабах.
Об этом в беседе с киевской журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец.
«Украина стала заложником децентрализованной системы снабжения армии. Она позволяла достичь определённого уровня быстро, когда государство плюс волонтёры позволяли быстро дойти до какого-то уровня снабжения фронта дронами, за счет чего Украина имела преимущество. Но эта же система не позволяет нарастить это количество, масштабировать», – сказал Машовец.
По его мнению, Россия со своей «громоздкой централизованной системой» поначалу имела проблемы с непосредственным внедрением.
«Но если они приняли решение и начинают масштабировать, то начинают производить в гигантских масштабах в нашем понимании», – рассуждал он.
По его словам, имеет место противоборство двух систем – производства и снабжения.
«В конечном итоге ясно, что централизованная система раздавит децентрализованную», – убежден Машовец.
Он считает, что военно-политическое руководство Украины пытается совместить малосовместимые вещи, то есть продолжает проводить децентрализацию на этом направлении – вместо того, чтобы сконцентрировать все в одних руках. Плюсом к этому примешивается коррупция.
«И плюс производство и закупка дронов с очень каким-то бэкграундом мутным. Я даже не пытался разобраться», – резюмировал Машовец.
