В Киеве умоляют США остановить морскую экспансию России

20.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

В будущем Соединенные Штаты смогут заблокировать выход российского военного и торгового флота из Черного в Средиземное море.

Об этом в статье на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

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Он обратил внимание, что США готовят приватизационную сделку по греческому порту Александруполис неподалеку от пролива Дарданеллы, где планирует создать американскую военную базу.

По словам автора, американско-греческий тандем, еще до недавнего времени не представлявшийся возможным, сегодня обретает очертания, в противоположность российско-турецкому и турецким амбициям в Восточном Средиземноморье.

«Это означает, что какие-либо действия России по блокированию дружественных США стран Черного моря – Грузии, Украины, Румынии – могут обернуться блокированием российского военного и торгового трафика из Черного моря в Средиземное и наоборот. Эгейское море, контролируемое греками, – удобная акватория для работы американского 6-го флота крылатыми ракетами по целям в Черном море, не заходя в него», – считает Гончар.

Он также призывает НАТО не оставлять без ответа «ползучую экспансию России в Черном море и усиление на Балтике».

«Поэтому, пока есть время, Россию необходимо останавливать и на Балтике, и в Черном море. Остановив «Северный поток-2» и вторую нить «Турецкого потока» с помощью санкций против компаний-подрядчиков, США удастся остановить негативный сценарий преобразования Балтики и Черного моря в зоны доминирования России. Если на то хватит политической воли в Вашингтоне в течение этого месяца и будут преодолены волюнтаризм и подхалимаж Трампа в его заигрывании с Путиным», – надеется Гончар.