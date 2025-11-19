В военном кораблестроении России назревает критическая ситуация

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские верфи обеспечивают погранслужбу ФСБ только 3 кораблями и 33 катерами в год при потребности в 6 кораблей и 45 катеров.

Об этом руководитель департамента береговой охраны погранслужбы адмирал Роман Толок заявил на парламентских слушаниях о развитии судостроительной промышленности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На судостроительных предприятиях ОПК не преодолена критическая зависимость от поставок из-за рубежа стратегических видов сырья, материалов, электронной компонентной базы, лицензированного программного обеспечения и высокотехнологичного промышленного оборудования. Попытки организовать их поставки по каналам параллельного импорта или заменить аналогичной продукцией из дружественных стран привели к ухудшению качества и существенному удорожанию строительства кораблей», – сказал Толок.

По его словам, увеличение гособоронзаказа приводит к износу оборудования на предприятиях.