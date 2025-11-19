В военном кораблестроении России назревает критическая ситуация

Елена Острякова.  
19.11.2025 09:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 969
 
Дзен, Россия, Экономика


Российские верфи обеспечивают погранслужбу ФСБ только 3 кораблями и 33 катерами в год при потребности в  6 кораблей и 45 катеров.

Об этом руководитель департамента береговой охраны погранслужбы адмирал Роман Толок заявил на парламентских слушаниях о развитии судостроительной промышленности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские верфи обеспечивают погранслужбу ФСБ только 3 кораблями и 33 катерами в год при...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На судостроительных предприятиях ОПК не преодолена критическая зависимость от поставок из-за рубежа стратегических видов сырья, материалов, электронной компонентной базы, лицензированного программного обеспечения и высокотехнологичного промышленного оборудования. Попытки организовать их поставки по каналам параллельного импорта или заменить аналогичной продукцией из дружественных стран привели к ухудшению качества и существенному удорожанию строительства кораблей», – сказал Толок.

По его словам, увеличение гособоронзаказа приводит к износу оборудования на предприятиях.

«Отечественные производители металлообрабатывающих станков, кузнечно-прессового, прокатного оборудования и инструментов ввиду тяжелого финансового состояния не могут удовлетворить потребности оборонных предприятий. Критическая ситуация сложилась в сегменте высокоточного оборудования: станков с числовым программным управлением, а также координатно-измерительных машин, необходимых для выпуска высокоточных изделий», – сказал Толок.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить