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Один из самых массовых налётов на Москву за время СВО устроили бандеровцы минувшей ночью, запустив в направлении столицы под 400 беспилотников.

Среди пораженных объектов – нефтебаза в Ногинске и склад маркетплейса Wildberries в Электростали (еще один ночью был сожжён дронами в Тамбовской области).

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Киев преподносит удар по Wildberries как ответ за регулярно уничтожаемые ВС РФ склады «Новой почты». Разница в том, что на Украине почтовая служба используется для прикрытия – на складах и в фурах маскируется НАТОвская помощь, доставляемая ВСУ с западных границ.

У России нет необходимости прятать военные грузы, но сожжение площадок маркетплейсов кокаинист Зеленский объяснил так:

«Они были задействованы для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для использования дронов и навигационного оборудования».

Это – абсурд, указывает военкор Александр Коц:

«Прикрытие фейком про «военные грузы». По этой логике «военным объектом» становится любой мешок в любом уголке страны — от почтового отделения до аптеки».

Чем бы ни оправдывалась месть бандеровцев, её можно объяснять эмоциями только на первый взгляд. На самом деле, это – такая же попытка провокации внутренней нестабильности в РФ, как и удары по НПЗ, вызвавшие бензиновый дефицит.

В Электростали был уничтожен второй по величине комплекс Wildberries – а это значит, многомиллионный ущерб из-за сгоревшего товара, убытки, недовольство клиентов и партнёров.

«Это попытка выбить почву, как под маркетплейсами, так и под предпринимателями, в сумме – по экономике», – подтверждает обозреватель Андрей Гусий.

Поэтому можно предположить, что ВСУ вслед за нефтебазами будут только расширять список целей. Тем более, что сам Зеленский обещал пакостить России так, чтобы недовольное население и элиты потребовали от Кремля прекратить СВО.

Ну и не забываем, что теперь во главе украинского Минобороны – террорист из СБУ, организатор целого ряда подрывов и диверсий в РФ.

Кстати, в пятницу в России была опубликована свежая социология, зафиксировавшая снижение одобрения действий Владимира Путина до 65-66%. Это самый низкий показатель за время СВО (однако гораздо превышающий рейтинги руководства и Украины, и стран НАТО, противостоящих России).

«Российский бунт только на последнем этапе «беспощадный». А до того он тихий, формируется на кухнях, в пьяных откровениях, анекдотах и бытовой злости. Массово россияне не знают, как жить «хорошо», и в этом мы (да и любая из цивилизованных стран) с ними не совпадаем. В начале широкомасштабного вторжения мы ошибочно думали, что желание жить нормально должно взять верх в России, и что желание нового «Айфона» остановит их от нашего убийства. Годы показали, что это не так», – сокрушается обслуживающий бандеровский режим киевский журналист Валерий Калныш.

Тем не менее, свежая социология – «тревожный сигнал», считает российский полковник в отставке Аслан Нахушев.

«В «негатив» стали уходить не только «колеблющиеся обыватели, легко подверженные внешнему влиянию», но и «пассивные» (их среди электората около 20%). Владимир Путин должен, наконец, принять решение, которое от него ждет народ России, по принуждению противника к миру на условиях Кремля», – уверен Нахушев.

Бывший депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский согласен:

«Почему не дать на выезд 48 часов, как это делает Израиль – и не сделать это раньше, пока бандеровские террористы не начнут взрывать все подряд – от пассажирских автобусов где-нибудь в Екатеринбурге до станций метро в Москве. А они начнут. Эти скоты до середины 50-х кошмарили западную Украину, убивая учителей, врачей и чиновников».

Так или иначе, но даже без радикального ответа Кремля, как минимум, Зеленский обрекает бизнес Украины – и теперь уже не только «Новую почту» – на зеркальный ответ.