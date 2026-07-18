Борцунов с русской Одессой прибыло. Киевский нацист-журналист Арсен Цымбалюк, понаехав в город, тут же принялся сражаться с женщинами и детьми. Не по работе однако, а по причине призыва в ВСУ. Правда, «служит» Цымбалюк не где-то в адском котле, а на шезлонге у моря. Впрочем, как и все наци-мажоры, фоткающиеся в «окопах», словно только что вышли из барбершопа.

Одесса настолько поразила дурачка, что, как у них водится, он и высказался о ней незамутненно — правду, в общем, сказал, назвав ее «криком отчаяния».

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«Вы даже не представляете, какой п-ц прямо сейчас происходит в городе! — Возмущается Цымбалюк (только вовсе не круглосуточными воздушными боями). — Окуну вас в атмосферу. Вы — на Дерибасовской, стоите лицом к памятнику похороненному в Москве советскому певцу Утесову. Вы слышите, как из подвала бара «Гамбринус» на языке России доносится пение местного музыканта. Ему плюс-минус 45 лет, он «вне политики» и «не понимает, почему все хотят запретить». Чуть дальше, метрах в 30-ти от вас, стоят двое парней с гитарой и колонкой. Им по 18 лет, и они тоже исполняют песни на языке России. На замечания реагируют истерически: «Имеем право!..». Венцом вашего акустического путешествия в а…уй станут сетования 60-70-летних местных женщин, сидящих на скамейке совсем близко к вам. Они тихо, но очень эмоционально — на языке России — будут жаловаться друг другу на «понаехавших». То есть, на украинцев: «Они нам не указ…пусть едут в свой Львов… никто не может запрещать…у нас свои правила…свой язык…ничего, придет время…».

Ну, чо — описал верно. А дальше уже начинается зубовный скрежет в духе «я поймаю бабочку, ей крылья оторву».

«На пятом году полномасштабной войны под Одессой, оказывается, можно беспечно избить украинского военнослужащего из-за его просьбы выключить русскую музыку… С такими темпами готовьтесь завтра снова избавлять город от «провозглашения ОНР», «возрождения Новороссии» и всех других проявлений сепаратизма. Меньшее, что можно сделать сегодня, это срочно ввести мораторий на русскоязычный культурный продукт в Одессе и области. Пани та пановэ, Одесса — самый русифицированный город в украинской истории!».

И опять — в точку.

Что ж, Цымбалюку в комментариях тут же пихают полную панамку, сообщая, что Одесса всегда была, есть и будет русской. Но тут… в чат врывается профессор наци-истории Александр Музычко — как?!! Какой-то пришлый кобель ссыт на его территории!!! Перетягивает на себя «славу» главного русофоба!

«Блядский городок Адэса, где один день чмырят меня за мою последовательную борьбу против всего русского, затравливают, а потом кощунственно проповедуют то же самое от себя. Все что здесь не происходит — это фальшь и лицемерие», — кричит Музычко из соседней палаты.

…а из Гамбринуса продолжает петь Розенбаум, подростки тянут «восьмиклассницу-у-у», а тетки на скамейках провожают рагулей недобрым словом: «Проститутки, наркоманы, бандеровцы»…