ВС РФ распечатывают дорогу на Харьков

Падение Купянска чревато для ВСУ тем, что российская армия улучшит свои возможности наступать сразу на нескольких направлениях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявила украинская военная журналистка Диана Буцко, против которой в РФ возбуждено уголовное дело за съемки в российской Судже, на тот момент оккупированной ВСУ.

«Купянск чрезвычайно важный логистический хаб на этом направлении. Захват русскими Купянска позволит им двигаться оттуда как и на север, в район Чугуева, так и южнее в сторону Донецкой области», – сказала журналистка.

По ее словам падение Купянска, который уже «значительной мерой захвачен» станет серьезной проблемой для группировки ВСУ на восточном берегу Оскола в районе станции Купянск-Узловой.