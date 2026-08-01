«Никаких визгов. Хотя можно было поверещать». Офицер ВМФ о блокаде Одессы

Максим Столяров.  
01.08.2026 17:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Одесса, Спецоперация, Украина


Отсутствие «визгов» по поводу морской блокады Одессы – наглядное доказательство того, что России давно стоило начать действовать решительней в СВО.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил капитан I ранга в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Были у нас в 23-м году зерновые сделки всевозможные. Сейчас все отброшено. Сейчас топят, повреждают, наносят удары, поражают, невзирая на флаг. И обращаю внимание – никаких визгов на этот счет нет. Хотя можно было бы поверещать», – сказал Сивков.

Он обратил внимание, что уменьшилось и количество попыток захвата танкеров «теневого флота».

«Как-то вот все оно затихло. Потому что война на коммуникациях для Британии – более смертельная и опасная, чем для нас.

Поэтому реакция Запада на тотальную блокаду Украины с моря демонстрирует одну простую вещь: мы можем и обязаны наступать. А если здесь есть те силы, которые этого не хотят, – значит, эти силы должны быть уничтожены», – добавил Сивков.

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English version :: Читать на английском «Никаких визгов. Хотя можно было поверещать». Офицер ВМФ о блокаде Одессы

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