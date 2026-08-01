Последствия ударов по Одессе скоро ощутят на позициях ВСУ

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Последствия морской блокады Одессы и Николаева скоро будут ощущаться на позициях ВСУ.

Об этом в эфире «BaltNews» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние две недели наносятся очень серьёзные удары – как по сухогрузам, так и по портовой инфраструктуре. Сейчас и Одесса, и Николаев подвергаются ежедневным ударам, что парализовало весь флот, который прибывал к берегам Украины. Этот коллапс серьезно повлияет на то, что происходит в зоне проведения СВО. Потому что морем доставлялись в том числе и ГСМ, снабжающие ВСУ, и сухпаи, и прочее. Практически все в последнее время шло именно по морю», – сказал Марочко.

По его словам, остаются «лазейки – территория Польши, Молдавии и Румынии, они тоже являются логистическими хабами».