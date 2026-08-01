Последствия ударов по Одессе скоро ощутят на позициях ВСУ
Последствия морской блокады Одессы и Николаева скоро будут ощущаться на позициях ВСУ.
Об этом в эфире «BaltNews» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За последние две недели наносятся очень серьёзные удары – как по сухогрузам, так и по портовой инфраструктуре. Сейчас и Одесса, и Николаев подвергаются ежедневным ударам, что парализовало весь флот, который прибывал к берегам Украины.
Этот коллапс серьезно повлияет на то, что происходит в зоне проведения СВО. Потому что морем доставлялись в том числе и ГСМ, снабжающие ВСУ, и сухпаи, и прочее. Практически все в последнее время шло именно по морю», – сказал Марочко.
По его словам, остаются «лазейки – территория Польши, Молдавии и Румынии, они тоже являются логистическими хабами».
«Но в больших объемах поставлять на территорию Украины они не смогут, поскольку до этого наше Министерство обороны немного изменило тактику и стратегию, и начало наносить удары еще по железнодорожной инфраструктуре.
То есть, эти хабы превратились только в автомобильные. А на автомобилях много не перевезешь.
Сейчас идет очень активная фаза боевых действий, нужно огромнейшее количество боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Это осуществляется только двумя способами: либо жд, либо морские доставки.
По сути, мы сейчас перекрываем кислород и вынуждаем Украину все-таки идти на мирную сделку», – добавил выступающий.
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