Последствия ударов по Одессе скоро ощутят на позициях ВСУ

Максим Столяров.  
01.08.2026 17:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Украина


Последствия морской блокады Одессы и Николаева скоро будут ощущаться на позициях ВСУ.

 Об этом в эфире «BaltNews» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Последствия морской блокады Одессы и Николаева скоро будут ощущаться на позициях ВСУ.  Об этом...

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«За последние две недели наносятся очень серьёзные удары – как по сухогрузам, так и по портовой инфраструктуре. Сейчас и Одесса, и Николаев подвергаются ежедневным ударам, что парализовало весь флот, который прибывал к берегам Украины.

Этот коллапс серьезно повлияет на то, что происходит в зоне проведения СВО. Потому что морем доставлялись в том числе и ГСМ, снабжающие ВСУ, и сухпаи, и прочее. Практически все в последнее время шло именно по морю», – сказал Марочко.

По его словам, остаются «лазейки – территория Польши, Молдавии и Румынии, они тоже являются логистическими хабами».

«Но в больших объемах поставлять на территорию Украины они не смогут, поскольку до этого наше Министерство обороны немного изменило тактику и стратегию, и начало наносить удары еще по железнодорожной инфраструктуре.

То есть, эти хабы превратились только в автомобильные. А на автомобилях много не перевезешь.

Сейчас идет очень активная фаза боевых действий, нужно огромнейшее количество боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Это осуществляется только двумя способами: либо жд, либо морские доставки.

По сути, мы сейчас перекрываем кислород и вынуждаем Украину все-таки идти на мирную сделку», – добавил выступающий.

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English version :: Читать на английском Последствия ударов по Одессе скоро ощутят на позициях ВСУ

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