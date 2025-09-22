Российско-сербские отношения держатся во многом на традиционном сербском русофильстве.

Об этом заявила директор Центра Средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина на совместном российско-сербском круглом столе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Момент, который является объективной характеристикой российско-сербских отношений, исторически, это русофильство сербского народа, на которое мы опираемся не только в политическом измерении, но и в экономическом измерении. Значительная часть наших крупных экономических проектов живёт в Сербии и имеет потенциал к развитию в результате вот этой, общей человеческой позиции», – сказала Энтина.

Однако, по ее словам, Сербия переживает сейчас период политической транзиции, и этим пытается воспользоваться Запад, чтобы рассорить эту страну с Россией. Он провоцирует Москву на заявления, которые могут осложнить ее взаимодействие с будущими сербскими властями.

«Одной из главных целей наших бывших партнёров, а сегодня недружественных правительств, является уменьшение русофильства сербского народа любыми доступными способами, а в том числе и руками нашими собственными.

В том числе, за счёт провокаций и провоцирования нас на ряд заявлений. Вслед за неизбежным уменьшением русофильства сербского народа, если этого удастся добиться, а это совершенно не исключено, если эта цель будет достигнута, то стратегические перспективы нашего торгово-инвестиционного сотрудничества они не очень велики», – сказала Энтина.