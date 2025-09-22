Запад всеми способами пытается разрушить сербское русофильство

Елена Острякова.  
22.09.2025 22:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 156
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Сербия, Спецоперация, Украина


Российско-сербские отношения держатся во многом на традиционном сербском русофильстве.

Об этом заявила директор Центра Средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина на совместном российско-сербском круглом столе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российско-сербские отношения держатся во многом на традиционном сербском русофильстве. Об этом заявила директор Центра...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Момент, который является объективной характеристикой российско-сербских отношений, исторически, это русофильство сербского народа, на которое мы опираемся не только в политическом измерении, но и в экономическом измерении. Значительная часть наших крупных экономических проектов живёт в Сербии и имеет потенциал к развитию в результате вот этой, общей человеческой позиции», – сказала Энтина.

Однако, по ее словам, Сербия переживает сейчас период политической транзиции, и этим пытается воспользоваться Запад, чтобы рассорить эту страну с Россией. Он провоцирует Москву на заявления, которые могут осложнить ее взаимодействие с будущими сербскими властями.

«Одной из главных целей наших бывших партнёров, а сегодня недружественных правительств, является уменьшение русофильства сербского народа любыми доступными способами, а в том числе и руками нашими собственными.

В том числе, за счёт провокаций и провоцирования нас на ряд заявлений. Вслед за неизбежным уменьшением русофильства сербского народа, если этого удастся добиться, а это совершенно не исключено, если эта цель будет достигнута, то стратегические перспективы нашего торгово-инвестиционного сотрудничества они не очень велики», – сказала Энтина.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить