Армия Сербии «обкатывает» бронемашины, полученные из России

27.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Вооруженные силы Сербии провели учения на полученных из России бронированных разведывательных машинах БРДМ-2МС, поступление которых вызвало протесты албанских сепаратистов в Косово. Манёвры со стрельбами состоялись на полигоне «Пасулянские луга». За учениями следил министр обороны Александр Вулин и глава Генштаба Милан Мойсилович.

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«Бронированная машина пехоты БРДМ-2, в которой мы действительно нуждались, показывает свои отличные качества и характеристики, и все военнослужащие Сербских вооруженных сил, которые работают на ней, довольны тем, что они смогли сделать и выучить. Что наиболее важно, все наши участники обучены, трудолюбивы, и высоко мотивированы, чтобы овладеть этим инструментом. Сербская армия с каждым днем ​​становится все сильнее», – сказал Вулин.

«Мы полностью удовлетворены данной военной техникой», – подтвердил начальник отдела планирования и развития командования армии полковник Владан Милосавлевич.

Маневры с целью «обкатки» новых бронемашин проходят уже несколько дней. Сербские военные отмечают, что по сравнению со старыми БРДМ, полученные из России модернизированные образцы значительно проще в эксплуатации и управлении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ближайшее время Военно-воздушные силы Сербии получат из России четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М («Крокодил»).

Напомним, что доставка в Сербию партии российской бронетехники, которая была осуществлена вопреки противодействию Румынии, вызвала настоящий переполох в СМИ незаконно отторгнутого албанскими сепаратистами Косово. Местные издания дотошно изучают все детали церемонии встречи первой партии БРДМ из России. Истерическую реакцию поставки русской бронетехники в Сербию вызвали и у представителей США.

Во время недавнего визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.