Британия направляет свои войска в Бельгию, которая, как известно, противится передаче хранящихся в ее депозитарии замороженных активов ЦБ РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил начальник штаба обороны ВС Великобритании, главный маршал авиации Ричард Найтон.

Как пишет британская газета «Телеграф», войска и техника отправлены «после того, как вторжения беспилотников, связанные с Россией, привели к закрытию аэропортов и нарушили работу военных баз» в Бельгии.

При этом министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что инциденты с беспилотниками напоминают «шпионскую операцию», но воздержался от публичных обвинений в адрес Москвы.

Найтон тоже не смог привести доказательств причастности России к случившемуся, лишь предположив в эфире ВВС, что беспилотники «вероятно» были заказаны Кремлем.

«Сэр Ричард заявил, что он достиг соглашения с министром обороны Джоном Хили о «размещении наших людей и нашей техники в Бельгии, чтобы оказать им помощь». Г-н Хили в своем заявлении сообщил, что он «дал указание небольшой группе специалистов Королевских ВВС немедленно выехать» в ответ на запрос Бельгии о «срочной поддержке в борьбе с несанкционированной деятельностью беспилотников на их военных базах», – говорится в статье.

Газета обращает внимание на примечательную деталь, которая косвенно указывает, кто в действительности может стоять за беспилотниками над Бельгией.

«Вторжения беспилотников произошли в критический момент в отношениях Бельгии с Россией, на которую оказывают давление партнеры по ЕС, требующие реализовать планы по использованию замороженных российских активов в качестве помощи Украине», – пишет «Телеграф», впрочем, не рискуя далее развивать эти неудобные для западной пропаганды мысли.

Напомним, что основная часть замороженных активов РФ находится в бельгийском депозитарии. ЕС, испытывающий серьезные финансовые трудности, запланировал передать эти деньги киевскому режиму в виде так называемого «репарационного кредита». Бельгия же воспротивилась этим требованием, считая их нарушением международного права и опасаясь, что придется компенсировать России потерянные деньги за свой счет.