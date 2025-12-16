С февраля 2022 года только убитыми ВСУ потеряли от 800 тысяч до миллиона человек.

Об этом на канале «Книжный день» заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сложно сказать, тот или не тот [уже противник], потому что наши бойцы воюют с дронами на передовой. Но отслеживаем панические записи в соцсетях, причем это не просто ВСУшники, а это публичные украинские и боевики, и командиры, и гуманитарщики. И они во многом кричат, что им нужен мир, перемирие. Потому что они не вывозят уже. Они видят, что воевать некому. Не хочет народ за них воевать. Дронов у них где-то, если и хватает, к сожалению, но всё равно они не могут защищать ту территорию, на которую они не хотели бы, чтобы мы туда пришли. А мы туда приходим. Где-то, как Северск, за неделю взяли. Это не 150 дней, это не полгода», – сказал Селиванов.

Он также прокомментировал «антикризис Зеленского» с Купянском.