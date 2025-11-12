Бошнякский спецназ отличился в США, снявшись со знаменем дивизии СС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сотрудники Специального полицейского подразделения МВД населённого преимущественно бошняками столичного кантона Сараево в БиГ приняли участие во Всемирных соревнованиях сил специального назначения в американской Флориде.

Так они заняли всего лишь тринадцатое место, но привлекли внимание к себе другим, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Бошнякские, они же «федеральные» СМИ поспешили сообщить, что сараевский спецназ «занял второе место на международных соревнованиях в США», однако подобных успехов он достиг только в одной дисциплине. В общем же зачёте команде из Боснии с трудом удалось дотянуть только до тринадцатого места.

Что не помешало им отпраздновать это «достижение», причем в довольно сомнительном формате – спецназёры-лузеры сфотографировались на память с флагом дивизии СС «Ханджар», куда в годы Второй мировой войны набирали преимущественно бошняков для резни сербов, евреев и цыган, а также борьбы с монархистами-четниками и красными партизанами.

Что характерно, эта дивизия, имевшая численный состав в 26 тысяч человек также была тринадцатой – 13 горнопехотной.

Фото сараевских полицейских, выложенное в соцсетях и в медиа, вызвало серьёзный резонанс, после чего было оперативно удалено, но, как принято говорить, интернет всё помнит.

13 горнопехотная дивизия СС «Ханджар» была набрана из молодых бошняков-мусульман в марте 1943 года.

«Ничего не имею против ислама, который воспитывает мусульман абсолютно покорными и готовыми к войне с «неверными». Эта религия весьма практична для солдата СС», – говорил Гиммлер.

Боевики «Ханджара» носили турецкие фески, не ели свинину и не носили изделия из свиной кожи, пять раз в день читали намаз. С марта по октябрь 1944 года дивизия совершила в Среме и северо-восточной части Боснии и Герцеговины многочисленные преступления, которые по жестокости и способам казней намного превосходили преступления их наставников — немецких нацистов.

За шесть месяцев по меньшей мере 1803 мирных жителя, включая женщин, стариков и детей были убиты ими в районах Брчко, Биелина, Зворник, Углевик, Шекович, Власеница, Градачац, Босански Шамац, Лопар, Тузла, Лукавац и Кладань, и более 700 – в районах Шид, Сремска Рача и Винковцы.

Распропагандированные благодаря жестокому обращению немецких кураторов несколько десятков «ханджаровцев» подняли восстание в во французском городе Вильфранш-де-Руэрг, что стало единственным восстанием в частях СС, но бунт был быстро подавлен во многом благодаря хитрости приписанного к подразделению имама.

В 1944 году карателей бросили в Венгрию против Красной армии, которая разгромила и фактически уничтожила «Ханджар». Остатки дивизии бежали в Австрию, где сдались британцам.

Сепаратистское отделение БиГ от Югославии в начале 90-х шло как под исламистскими, так и реваншистскими знаменами. В частности один из журналов бошнякских сепаратистов вышел в 1991 году обложкой, где боевик «Ханджар» топчет отрезанные головы сербских политиков в четнических шубарах (аналог казачьей папахи).