Царёв рассказал, кто подпишет капитуляцию Украины

После отстранения от власти утратившего легитимность президента Украины Владмира Зеленского – на первые позиции может выдвинуться теневой руководитель Верховной рады Давид Арахамия.

Такую версию высказал политик Олег Царев в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы обратил внимание на Давида Арахамию. Это человек, который парафировал Стамбульские соглашения после того, как премьер-министр Великобритании Джонсон сказал, что его не надо парафировать. А он подписал.

Злые языки говорят, что небескорыстно… По той причине, что с нашей стороны переговоры с ним вел Абрамович. Злые языки говорят, что у них сложились после этого теплые доверительные отношения. Как пишут иностранные СМИ, письма Арахамии лежали в делах Абрамовича. Он писал, что это хороший человек, не надо против него вводить санкции», – напомнил Царев.