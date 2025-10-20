Европейцы впервые заговорили о мире. Позиция меняется?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Позиция главных спонсоров украинской войны – европейцев – меняется. Сейчас уже даже Британия заявила о необходимости создания мирного плана по Украине и прекращения боевых действий. Поддержала ее и Германия после того, как президенты США и России анонсировали новую встречу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.