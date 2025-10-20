Европейцы впервые заговорили о мире. Позиция меняется?
Позиция главных спонсоров украинской войны – европейцев – меняется. Сейчас уже даже Британия заявила о необходимости создания мирного плана по Украине и прекращения боевых действий. Поддержала ее и Германия после того, как президенты США и России анонсировали новую встречу.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это важное изменение, которого раньше не было. Помните после предыдущих встреч между Зеленским и Трампом, что делала Европа? Она выступала с заявлениями в поддержку Украины, таким образом усиливала позицию Украины, говорили они Трампу: «Нет, нет. Продавить Украину, заставить ее пойти на какие-то ограничения или несбалансированные компромиссы мы не позволим, мы их будем поддерживать».
В этот раз Европа тоже выступила с заявлением о поддержке Украины. Но в этот раз они были эти заявления украшены совсем другими смыслами. Кроме этой поддержки Украины, например, Стармер, Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, заявил о том, что предложил США подготовить проект мирного соглашения для Украины…
Британия предлагает мир, друзья. Та Британия, предыдущий премьер-министр которой, Джонсон, от имени коллективных западных союзников Украины в 2022 году сказал: «Нет, никаких Стамбульских соглашений». Сейчас Британия пытается и предлагает писать мирные соглашения. Важнейшее изменение риторики… Кроме того, Мерц, канцлер Германии, заявил о необходимости создания мирного плана для Украины, тоже самое, тютелька в тютельку», – заявил Бортник.
