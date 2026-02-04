«Есть два камня преткновения для заключения мира» – Арутюнов хочет убрать наш

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Завершение СВО должно быть политическим решением, которое потребует компромисса от обеих сторон.

Об этом в интервью на канале политолога Виталия Колпашникова заявил ветеран спецназа Александр Арутюнов, больше известный как блогер Razvedos, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В данный момент, есть два камня преткновения для заключения мира. У Украины это то, что они должны выйти с территории ДНР. Камень преткновения наш – это что на территории Украины не должны размещаться никакие иностранные контингенты. На мой взгляд, эти камни преткновения во многом надуманы. Та территория ДНР, которая на сегодня находится под контролем ВСУ – фактически это поле боя. То есть, говоря о выходе ВСУ с территории Донбасса, мы говорим о том, что они оставят зону боевых действий. Вопрос заключается в том, погибнет просто еще тысячи, возможно, десятки тысяч, которые будут платой за вот эту неуступчивость со стороны Украины. Гарантия Украины – размещение иностранных контингентов. Моё мнение – вопрос стоит только в их численности и тех средствах вооружения, которые у них будут. При определенных ограничениях никакой абсолютно угрозы для РФ они не представляют. Поэтому с обоих сторон сейчас мы видим камни преткновения, решить которые можно только политическим путём, кто-то должен проявить политическую волю», – сказал Арутюнов.