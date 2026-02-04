Капитуляция Украины невозможна, а Львов не нужен – блогер Арутюнов
Даже если российской армии удастся освободить Киев, режим Зеленского не капитулирует, а просто эвакуируется во Львов.
Об этом в интервью на канале политолога Виталия Колпашникова заявил ветеран спецназа Александр Арутюнов, больше известный как блогер Razvedos, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Капитуляция противника – невозможна. Приведите последний пример войны, в которой противник капитулировал? Это 1945 год. Потому что военно-политическому руководству Германии в 45-м году отступать было некуда в буквальном смысле, ведь с другой стороны к Берлину вышли союзники.
И вот мы выходим сегодня к Днепру, и правительство Зеленского эвакуируется во Львов. Зачем им капитулировать? То есть, капитуляции однозначно не будет без взятия под военный контроль всей территории Украины.
А всю территорию Украины взять под контроль в сегодняшних реалиях, во-первых, невозможно, во-вторых, не нужно. Это будет крупнейшей ошибкой, если мы попробуем это сделать. Но наше военно-политическое руководство прекрасно это понимает», – рассуждал Арутюнов.
«Военно-политическое руководство страны, которое имеет всю полноту информации о состоянии дел в экономике, о состоянии дел в мобилизационной сфере, в вооруженных силах, и прочее, и мыслей никаких у них нет завоевать Львов.
Но воины телеграм-канальские, они собираются все забрать себе, непонятно для чего. То есть они хотят прямо сегодня получить экономический, социальный, демографический спад перед лицом объединенной Европы, с которой собираемся воевать к 30-му году, потому что им очень сильно не нравится политический режим на Украине.
Это, на мой взгляд, крайне странно», – подытожил он.
