Капитуляция Украины невозможна, а Львов не нужен – блогер Арутюнов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если российской армии удастся освободить Киев, режим Зеленского не капитулирует, а просто эвакуируется во Львов.

Об этом в интервью на канале политолога Виталия Колпашникова заявил ветеран спецназа Александр Арутюнов, больше известный как блогер Razvedos, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Капитуляция противника – невозможна. Приведите последний пример войны, в которой противник капитулировал? Это 1945 год. Потому что военно-политическому руководству Германии в 45-м году отступать было некуда в буквальном смысле, ведь с другой стороны к Берлину вышли союзники. И вот мы выходим сегодня к Днепру, и правительство Зеленского эвакуируется во Львов. Зачем им капитулировать? То есть, капитуляции однозначно не будет без взятия под военный контроль всей территории Украины. А всю территорию Украины взять под контроль в сегодняшних реалиях, во-первых, невозможно, во-вторых, не нужно. Это будет крупнейшей ошибкой, если мы попробуем это сделать. Но наше военно-политическое руководство прекрасно это понимает», – рассуждал Арутюнов.