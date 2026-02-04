Негодование в украинском эфире: «Предатели каждый день сдают русским локации «Пэтриотов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия выявляет местоположение украинских систем ПВО как техническими средствами, так и при помощи своих сторонников на подконтрольной киевскому режиму территории.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиаэксперт Валерий Романенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий предположил, что во время имитационных пусков своих ракет ВС РФ определяют расположение систем украинской ПВО, в частности ЗРК «Пэтриот», которые вынуждены включаться.

«Кроме того, у нас есть отдельные идиоты, которые снимают работу ПВО. Ну вот сидят на верхнем этаже без воды, без электричества, еще и сантехнику может заклинить в какой-то момент. И при этом передают врагу данные, где стоят зенитные комплексы, которые могут уничтожить ракеты, летящие по нашим городам. Это то, что может определить местонахождение комплекса «Пэтриот», – сказал укро-эксперт.

По его словам, не следует также недооценивать возможности радиотехнической и спутниковой разведки России.