В ходе следующей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина украинский вопрос будет далеко не на первом месте.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Левый берег», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский генерал, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк

Он предположил, что может обсуждаться на следующей встрече лидеров России и США.

«Россия может заявить: давайте начнем новые переговоры по стратегическим вооружениям. Или, может, США это предложат. Россия тоже скажет: «Вы можете активно вести бизнес с нами. У нас есть отличные ресурсы. Вашим бизнесменам будет интересно». И я думаю, они постараются апеллировать к президенту Трампа именно с точки зрения бизнеса. США же со своей стороны могут сказать: «Россия — изгнанник в мировом сообществе, но вы можете вернуться, если урегулируете конфликт», – сказал генерал.

По его словам, «большая часть обсуждения не будет об Украине — речь пойдет об общей стратегической ситуации».

«А потом все сведется к вопросу: «А что же с Украиной? Что мы будем с этим делать?» И тогда Россия скажет: «Наша позиция четкая. Мы хотим эти области. Мы хотим, чтобы Украина вывела войска с территорий, которые мы еще не захватили силой. Они должны быть включены в состав России. Мы хотим, чтобы Украина была нейтральной. Мы хотим резолюцию ООН, которая зафиксирует, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотим, чтобы китайские представители были на линии фронта, чтобы обеспечивать выполнение этих условий». И, конечно, будут еще дополнительные требования», – считает Кларк.

Он не исключает, что Москва «согласится на символическое присутствие европейских сил во Львове, никогда не являвшегося приоритетной целью для России».