Бывшая подельница Ющенко: «Европа списала Украину и надеется на ядерный удар по нам!»

Евросоюз демонстрирует заинтересованность в применении Россией ядерного оружия против Украины.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявила бывший замглавы Секретариата Виктора Ющенко, экс-представитель в Венецианской комиссии Марина Ставнийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие из экспертов европейских начинают снова, и у нас тоже, говорить, что стратегически Украина выигрывает, если Россия ударит тактическим ядерным оружием. Слышали этот маразм от жены бывшего министра иностранных дел, еще от многих умников… То есть, они уже списали Украину до такой степени», – сказала Ставнийчук.

Она считает, что ЕС в первую очередь рассматривает Украину как ресурсную базу, а ключевые страны Евросоюза не видят в обозримом будущем перспектив членства Украины.

«Но что для меня уже особенно цинично выглядит, что они вполне нормально сейчас говорят, что Россия может ударить по территории Украины тактическим ядерным оружием. Им сейчас главное формализовать свои ядерные арсеналы и сделать зонтики ядерные над всеми европейскими странами, над странами НАТО.

Простите, что это такое? А мы что? В данном случае просто территория, на которой можно экспериментировать, воевать тем или иным образом», – печально резюмирует Ставнийчук.