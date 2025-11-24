Хорошо живут: На Украине появились десятки тысяч новых миллионеров

Анатолий Лапин.  
24.11.2025 15:11
  (Мск) , Киев
strong> За время конфликта на Украине те, кто хотел быть «казаками», уже полегли, остальным остается либо откупиться, либо так же сгинуть. На фоне всего этого растёт число обогащающихся на взятках.

Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил украинский писатель Юрий Топчий, более известный под псевдонимом «Густав Водичка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пацаны, которые хотели быть казаками, полегли. У нас же уже до горизонта могилы. То есть, пассионарная часть общества полегла.

Кто-то еще остался в живых, но надо же где-то брать людей. И тут же приходится уже ловить казаков, а казаки не ловятся, они же анархисты, они же предлагают откупиться.

Опять коррупция: «Мы тебя поймали – два варианта: или ты идешь умирать, или откупишься»…

За время войны у нас появились не десятки тысяч миллионеров, а побольше будет. Новых миллионеров, которые никогда не думали, что станут миллионерами. В армии, в медицине, среди чиновников. Ну люди хотят жить – кто-то хочет выехать, кто-то проехать, и так далее», – обрисовал он ситуацию в державе «не рабов».

