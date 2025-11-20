«Х…р вам, а не сокращение ВСУ», – порошенковцы предостерегают Зеленского от подписания соглашения
Одним из условий «слитого» в СМИ «мирного плана» по Украине является двукратное сокращение ВСУ – это недопустимо, и Зеленский должен это понимать.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший спикер запрещенного в России «Правого сектора» Борислав Береза, ныне работающий на лагерь Петра Порошенко (в перечне экстремистов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Уменьшение украинской армии в два с половиной раза. Вопрос, от чего? От миллион двести или от тех 320 тысяч, которые были в начале полномасштабного вторжения? Это же важный вопрос!
…Если мы сдержали, когда у нас было 320 тысяч, то россияне понимают – надо уменьшить количество военных, чтобы, когда напасть, гарантированно взять уже Украину. Х…р им, мягко говоря, и Зеленский должен это понимать», – заявил Береза.
