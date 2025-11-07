Миллионы украинских внутренних беженцев остались без жилья и работы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине миллионы человек остались без жилья и работы, а государственные службы просто спихивают ответственность друг на друга.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Миллионы переселенцев живут без стабильного жилья, без работы, без ощущения, что государство о них помнит. Скажите конкретно, когда политика в отношении ВПЛ станет частью евроинтеграционной стратегии, а не временным гуманитарным жестом? Будет ли создана программа поддержки по европейским стандартам, а это жилье, трудоустройство, психологическая помощь и уважение к человеческому достоинству? Потому что пока государство относится к переселенцам как к проблеме, говорить о европейских ценностях просто нечестно», – спросил Вельможный.

Однако вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Тарас Качка ответил, что это проблемы местного самоуправления.