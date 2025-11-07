Миллионы украинских внутренних беженцев остались без жилья и работы

Вадим Москаленко.  
07.11.2025 22:59
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине миллионы человек остались без жилья и работы, а государственные службы просто спихивают ответственность друг на друга.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Миллионы переселенцев живут без стабильного жилья, без работы, без ощущения, что государство о них помнит. Скажите конкретно, когда политика в отношении ВПЛ станет частью евроинтеграционной стратегии, а не временным гуманитарным жестом?

Будет ли создана программа поддержки по европейским стандартам, а это жилье, трудоустройство, психологическая помощь и уважение к человеческому достоинству? Потому что пока государство относится к переселенцам как к проблеме, говорить о европейских ценностях просто нечестно», – спросил Вельможный.

Однако вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Тарас Качка ответил, что это проблемы местного самоуправления.

«Большинство вопросов, о которых вы говорите: жильё, трудоустройство всех граждан Украины, финансируются в Европейском Союзе через инструменты региональной политики.

Нужно настроить инструменты работы на уровне общин, ОВА, всего региона таким образом, чтобы эффективно реализовывать программы поддержки, о которых вы говорите. Это вполне реалистично, но требует навыков в органах местного самоуправления», – отбрехивался вице-премьер.

