На Украине фиксируют «клиническое обострение» отношений с Польшей
Поляки, мягко говоря, не любят украинцев, несмотря на наличие общего врага в виде России. И в этом виноваты, опять же, русские.
Об этом говорили участники эфира на украинском канале «История для взрослых», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«То, что российская пропаганда поддерживает абсолютно все подрывные нарративы, это наблюдается, и оно имеет эффект. Недавно прочитал, что в Польше полиция рапортует о том, что преступления на почве национальной ненависти к украинцам выросли на 66% на протяжении последних трёх лет войны!
Это ужасная статистика! Во время войны, где у нас есть общий враг, где казалось бы, все вменяемые люди осознают, что не будет независимой Польши без независимой Украины, происходит какое-то просто клиническое обострение! В этом действительно хочется найти какие-то следы мирового заговора», – негодовал украинский историк Иван Дерейко.
Его дополнил журналист-бандеровец Олег Криштопа, недавно вернувшийся из Польши, где «снимал кино про УПА».
«Опять же, постоянно эти истории с памятниками. Кто-то обливает, закрашивает. Полиция вызывает на допрос каких-то представителей украинских организаций, но спрашивают не о том, кто бы, по вашему мнению, там испортил памятник. «Почему стоит этот памятник?», «а кто его установил?», «а на каком основании установил?», «а кто там похоронен? А вы точно уверены в этом?»
Хотя, по поводу уничтожения украинских памятников в Польше, во многих случаях есть версии, что это не местные, потому что местные говорят – «наши такого не делают», – трепался Криштопа.
