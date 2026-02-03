«Так победим»! Укро-волонтер украл деньги на дроны и носил их в трусах

То, что среди т.н. укро-волонтеров нет нормальных людей, давно не подлежит сомнению. Однако эти «священные коровы» продолжают пробивать дно.

О себе напомнил сотрудник благотворительно фонда из Одессы Олег Фомин. С начала войны он усердно собирал с лохов донаты на фронт, так у него за Украину то ли «болело», то ли «чесалось». А потом в Сеть вдруг попали кадры, на которых патриот буквально купается в этих донатах, от переизбытка чувств засовывая пачки денег себе в трусы, а потом высовывая…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Надо ли говорить, как возбудились вояки, так и не дождавшись обещанных Фоминым дронов? А также попытались убить железным аргументом «Чому нэ в окопи?». На что волонтер предъявил справку об инвалидности (не на голову) и непригодности к службе — мол, ноги из-за подагры не ходят. Хотя и странно, ведь даже слепые «на нуле» видят, а глухие слышат. Но как бы там ни было, на неходячего резво скачущий извращенец совсем не походил. А глава центра медико-социальной экспертизы, снабдившая «инвалида» белым билетом, была к тому моменту уволена за непомерное взяточничество.

В отношении Фомина было начато уголовное производство — его подозревали в служебном подлоге и незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли в условиях военного положения.

И вот на днях… дело закрыли за отсутствием состава преступления. Даже не доведя до суда. А что, так можно было?

Дело в том, что мать вора-«инвалида»-извращенца Татьяна Семикоп — полковник полиции и глава того самого оскандалившегося БФ с пафосным названием «Вера. Надежда. Любовь». Десятки лет эта грантоедская шарага «помогала» наркоманам, проституткам, ВИЧ-позитивным. Благое дело… если бы «излеченные» на американские деньги доходяги не стали впоследствии массовкой для «майданов» и оружием в госпереворотах.

Ну а с 22-го года деятельность фонда перепрошилась на «русорезы» и прочие жалостливые поборы на носки и варежки ВСУшникам. Правда, осела в исподнем Фомина, который числится в шараге заместителем.

Самое интересное — реакция на скандал с деньгами самой матери, ментовской полковницы: «Кто же дома в трусах не ходит? Вообще это личное. Я считаю, что распространение таких видео — уголовное правонарушение». Дескать, пусть вообще скажут спасибо, что «мамына ягодка» была в трусах.

Ей виднее, она ж — оборотень в погонах, и сама посадит и, такое впечатление, сама возбуждала и закрывала уголовное дело против сыночки.

С другой стороны… С такими волонтерами и врагов не надо. Пусть будут!