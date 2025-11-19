Если до недавнего времени ВС РФ продвигались на украинском фронте со скоростью до 10 километров в месяц, то сейчас сопоставимые расстояния проходятся ими за день – два.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью ориентирующемуся на глобалистов антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил член комитета ВР по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Рахаманин.

Он говорит, что до недавнего времени русским не удавалось успешно продвигаться более чем на одном направлении. Теперь же они успешно продвигаются минимум на двух направлениях.

«Я имею в виду Покровское направление и, сейчас оно называется Александровское, но более привычное название – Южно-Донецкое. Это стык трёх областей: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской, где они успешно продвигаются. Причем продвигаются со скоростью, которой не было, наверное, с 2022 года. Это еще не катастрофа, но чрезвычайно угрожающе с точки зрения последствий. Условно говоря, если до недавнего времени, прохождение 10 километров было вопросом месяца, то здесь в течение суток – двух они продвинулись на 7 километров. Это при том, что там не самые подготовленные их войска и не самая многочисленная группировка», – подчеркивает депутат.

Он напомнил, что ВС РФ уже угрожают тылам Гуляйполя, где фактически нет фортификационных сооружений и серьезных сил ВСУ, и «выходят на оперативное пространство».

По его словам, российская армия выходит в точку, из которой можно потом продвигаться в разных направлениях.

Сославшись на ресурс «Дип стейт», политик отмети, что сейчас происходит не выдавливание ВСУ из городов, а их поглощение.