Офицер ВСУ: Воюющие на Украине наёмники будут использованы в интересах США в Венесуэле, Колумбии и Мексике

Игорь Шкапа.  
17.11.2025 13:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 267
 
Венесуэла, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Латинская Америка, НАТО, Украина


На Украине намерены объединить всех иностранных наемников в одну крупную боевую единицу.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога экс-представителя НАТО в России Гарри Табаха заявил бывший руководитель райуправления полиции Киева, а ныне офицер ВСУ Денис Ярославский. 

На Украине намерены объединить всех иностранных наемников в одну крупную боевую единицу. Как передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня в нашем управлении штурмовых войск зародилась идея. И вот сейчас мне это доверили. Это создание первого в Украине интернационального полка на базе управления штурмовых подразделений. Наша задача собрать разрозненные интернациональные легионы. Где-то они в формате батальонов находятся в сухопутных войсках. Мы собираем их в единый полк», – сказал Ярославский.

Он надеется, что на законодательном уровне наемников приравняют к ВСУшникам с распространением на них всех положенных социальных льгот и права претендовать на украинское гражданство.

«Наша основная задача сегодня – создать то ядро, которое будет помогать нам противостоять России, потому что нас меньше, у нас не хватает людей, у нас человеческий ресурс кончается быстрее», – говорит ВСУшник.

По его словам, повоевавшие на стороне Украины наемники из Латинской Америки будут полезны США в будущем.

«А мы можем воспитать этих воинов, которые прошли с нами украино-российскую войну. Они вернутся в свои страны, условно, даже в Венесуэлу, с которой сейчас у Америки есть проблемы. Если это будут наши воины, которые прошли с нами украино-российскую войну, они вернутся в Венесуэлу. Это друзья Америки. Америка может на них рассчитывать внутри Венесуэлы. Америка может на них рассчитывать внутри Колумбии, внутри Бразилии, внутри Мексики», – заявил Ярославский.

Метки: , , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить