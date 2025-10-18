Паника на Украине: «Российский флаг поднимут в Италии»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал дискриминацией отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Об этом говорится в соответствующем решении, которое опубликовано на на сайте арбитража, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Апелляцию подавала Федерация настольного тенниса России (ФНТР). Ответчиком выступал Европейский союза настольного тенниса (ETTU), отменивший полуфинал Лиги чемпионов с участием российского клуба «Факел-Газпром» в 2022 году.

В решении суда говорится, что действия ETTU являются дискриминационным, поскольку отстранение состоялось по причине национальности участников, что является нарушением положения Устава ETTU (ст. 1.3.1), которое запрещает любые виды дискриминации.

Правда, суд посчитал приемлемым запрет на использование флагов и гимнов для спортсменов.

Кроме того, арбитраж отклонил запросы ФНТР о восстановлении всех российских команд и спортсменов на соревнованиях и снятии запрета на регистрацию на турнирах под эгидой ETTU.

Даже такое, мягко говоря, половинчатое решение, вызвало негодование на Украине, где обратили внимание, что имел место первый случай, когда суд встал на сторону российских спортсменов в вопросе их отстранения.

Так, в интервью сайту «Чемпион» министр спорта Матвей Бедный заявил, что РФ начала серьезную борьбу, чтобы вернуть себе право выступать на международных турнирах под собственным флагом.

«Они все время ищут возможности что-то обжаловать, где-то пролезть. В решении суда сказано, что не были применены механизмы нейтралитета. На самом деле к этому делу наша сторона не была привлечена, поэтому это стало новостью для нас», – сокрушается Бедный.

При этом он считает случившееся «детским садом» на фоне того, что параолимпийский комитет разрешил россиянам выступать под своим собственным флагом на играх, которые пройдут в Италии.