США не применят 5 статью НАТО, если Россия начнет СВО в Прибалтике.

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил на «Бандеровских чтениях» в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, что нет. Как не применялись «будапештские обязательства» наших партнёров, точно так же Трамп сейчас скажет: «Ну, извините, так случилось, потому что Эстония напополам говорит по-русски, а потому это исторически русская территория».

Повторит путинские нарративы, скажет «ну, потому, к сожалению, так и должно было случиться», – нагонял жути на подельников Огрызко.