Разжиревший Чубаров заверещал: Не сметь выводить ВСУ из Донбасса!

Анатолий Лапин.  
09.02.2026 10:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 590
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина


Запрещенный в РФ экстремистский меджлис считает категорически неприемлемой предложенную американцами схему по выводу ВСУ из Донбасса ради подписания мирного соглашения с Россией.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть позиция США, которые настроены, что нужно договориться на компромиссных условиях и остановить военные действия. Россияне выдвинули такие требования, которые мы не можем выполнить. В первую очередь, это покинуть те части территории Донецкой области… Если по договоренности покинуть свою собственную территорию в Донецкой области, значит, в дальнейшем придется соглашаться с тем, что Россия за собой  оставит все оккупированные территории», – заявил Чубаров.

Его тревога понятна, ведь в случае легализации российского статуса Крыма меджлисовцы рискуют остаться без содержания. А, судя по увеличивающимся габаритам Чубарова, жить он привык сытно.

Чубаров выразил недовольство, что на схему с отступлением ВСУ из Донбасса ради прекращения боевых действий готовы поддержать «многие наши партнеры».

«У врага остаются оккупированными наши земли Луганска, большинство Донецкой области, значительная часть Херсонской, Запорожской и Крым», – сокрушается меджлисовец.

