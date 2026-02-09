Разжиревший Чубаров заверещал: Не сметь выводить ВСУ из Донбасса!
Запрещенный в РФ экстремистский меджлис считает категорически неприемлемой предложенную американцами схему по выводу ВСУ из Донбасса ради подписания мирного соглашения с Россией.
Об этом в интервью «Апострофу» заявил главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть позиция США, которые настроены, что нужно договориться на компромиссных условиях и остановить военные действия. Россияне выдвинули такие требования, которые мы не можем выполнить. В первую очередь, это покинуть те части территории Донецкой области… Если по договоренности покинуть свою собственную территорию в Донецкой области, значит, в дальнейшем придется соглашаться с тем, что Россия за собой оставит все оккупированные территории», – заявил Чубаров.
Его тревога понятна, ведь в случае легализации российского статуса Крыма меджлисовцы рискуют остаться без содержания. А, судя по увеличивающимся габаритам Чубарова, жить он привык сытно.
Чубаров выразил недовольство, что на схему с отступлением ВСУ из Донбасса ради прекращения боевых действий готовы поддержать «многие наши партнеры».
«У врага остаются оккупированными наши земли Луганска, большинство Донецкой области, значительная часть Херсонской, Запорожской и Крым», – сокрушается меджлисовец.
