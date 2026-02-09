«Ну и кто до нас мог такое сделать с русскими? Никто!» – неприкасаемый Зеленский хвастается ударами по НПЗ

Анатолий Лапин.  
09.02.2026 09:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1036
 
Война, Россия, Украина, Энергетика


Украина расценивает энергетическую, газовую и нефтеперерабатывающую инфраструктуру России как законные военные цели.

Об этом диктатор Зеленский заявил во время общения со студентами Киевского авиационного института, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не должны выбирать – по военной цели или по энергетике. Он продает эту энергетику, он продает нефть. Так это энергетика или военная цель? Честно – то же самое.

Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие, этим оружием убивает украинцев. Что должен делать украинец? Мы строим оружие и бьем по их оружию или мы бьем по источнику наращивания и рождения их денег, а источник — это энергетика у них. Вот что происходит, здесь нельзя сравнивать военные цели, все это для нас законные – номер один, военные – номер два цели.

Ну и кто до нас мог такое сделать с русскими? Никто», – похвастался Зеленский.

