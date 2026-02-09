ФСБ опубликовала ролики с признательными показаниями исполнителей покушения на замначальника российской военной разведки генерала Владимира Алексеева. Главный фигурант – стрелок из Тернополя Владимир Корба, заброшенный в Россию минувшим летом, – получал от украинских спецслужб 2 тысячи долларов ежемесячно, следя за российскими военными в Москве. Непосредственно за само убийство ему было обещано 30 тыс долларов, в Эмиратах он должен был пересесть на самолет в Румынию, а оттуда уже прибыть на Украину, где ожидал встречу с куратором и почести.

Накануне Кремль официально сообщил о звонке президента Путина в Эмираты и благодарности за помощь в поимке Корбы. Наблюдатели считают такую публичность беспрецедентной. Однако на главный вопрос по-прежнему нет ответа: будет ли наказано руководство Украины, или Россия в который раз ограничится дипломатическими озабоченностями?

«Приведенные данные достаточно доходчиво иллюстрируют роль спецслужб киевского режима в организации покушения. Так что, мининдел Киева Сибига традиционно «соврамши» о непричастности киевского режима к организации покушения», – указывает посол МИД РФ Родион Мирошник.

Политолог Марат Баширов обращает внимание, что Корбу доставили из ОАЭ не рейсовым или правительственным самолетом, а джетом Embraer Legacy 650 – он рассчитан на 13-14 пассажиров.

«Соблюдали секретность максимально. Корба многое расскажет в приговоре Зеленскому», – источает оптимизм Баширов.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев, дающий понять, что знаком с Алексеевым (по его словам, генерал «лично знает всех, кто уехал с Украины»), указывает, что покушение в Москве – дело рук зампреда СБУ Александра Поклада.

«Поклад из раза в раз входит в состав делегации Украины на трёхсторонние переговоры в Абу-Даби. По моей информации, роль Поклада в переговорах — это слежка за членами переговорной группы с последующим докладам Зеленскому и кураторам в Великобритании. Одиозная фигура. Поклад, известный по позывному «Душитель». По описаниям коллег и СМИ, он активно продвигал пытки как основной метод «работы» и любил лично допрашивать задержанных, во время допросов сдавливая им горло руками. Один из организаторов так называемого «Спортзала» — концлагеря СБУ в центре Киева. Поклад — широко известный штатный организатор и исполнитель политических убийств в составе СБУ, в том числе на территории РФ, за что и дослужился до нынешней высокой должности. Именно он организовывал Бучу, чтобы сорвать предыдущие Стамбульские соглашения», – пишет Царев.

Ветеран силовых органов Сергей Карнаухов указывает, что российское общество уже не понимает безнаказанность украинских террористов.