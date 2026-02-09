Покушение на генерала Алексеева. Нет ответа на главный вопрос
ФСБ опубликовала ролики с признательными показаниями исполнителей покушения на замначальника российской военной разведки генерала Владимира Алексеева. Главный фигурант – стрелок из Тернополя Владимир Корба, заброшенный в Россию минувшим летом, – получал от украинских спецслужб 2 тысячи долларов ежемесячно, следя за российскими военными в Москве. Непосредственно за само убийство ему было обещано 30 тыс долларов, в Эмиратах он должен был пересесть на самолет в Румынию, а оттуда уже прибыть на Украину, где ожидал встречу с куратором и почести.
Накануне Кремль официально сообщил о звонке президента Путина в Эмираты и благодарности за помощь в поимке Корбы. Наблюдатели считают такую публичность беспрецедентной. Однако на главный вопрос по-прежнему нет ответа: будет ли наказано руководство Украины, или Россия в который раз ограничится дипломатическими озабоченностями?
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Приведенные данные достаточно доходчиво иллюстрируют роль спецслужб киевского режима в организации покушения. Так что, мининдел Киева Сибига традиционно «соврамши» о непричастности киевского режима к организации покушения», – указывает посол МИД РФ Родион Мирошник.
Политолог Марат Баширов обращает внимание, что Корбу доставили из ОАЭ не рейсовым или правительственным самолетом, а джетом Embraer Legacy 650 – он рассчитан на 13-14 пассажиров.
«Соблюдали секретность максимально. Корба многое расскажет в приговоре Зеленскому», – источает оптимизм Баширов.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев, дающий понять, что знаком с Алексеевым (по его словам, генерал «лично знает всех, кто уехал с Украины»), указывает, что покушение в Москве – дело рук зампреда СБУ Александра Поклада.
«Поклад из раза в раз входит в состав делегации Украины на трёхсторонние переговоры в Абу-Даби. По моей информации, роль Поклада в переговорах — это слежка за членами переговорной группы с последующим докладам Зеленскому и кураторам в Великобритании.
Одиозная фигура. Поклад, известный по позывному «Душитель». По описаниям коллег и СМИ, он активно продвигал пытки как основной метод «работы» и любил лично допрашивать задержанных, во время допросов сдавливая им горло руками. Один из организаторов так называемого «Спортзала» — концлагеря СБУ в центре Киева. Поклад — широко известный штатный организатор и исполнитель политических убийств в составе СБУ, в том числе на территории РФ, за что и дослужился до нынешней высокой должности. Именно он организовывал Бучу, чтобы сорвать предыдущие Стамбульские соглашения», – пишет Царев.
Ветеран силовых органов Сергей Карнаухов указывает, что российское общество уже не понимает безнаказанность украинских террористов.
«…Мы не имеем оснований для «диалога» с противником, например, мы не можем на попытку убить Алексеева ответить удачной операцией в отношении зама СБУ. Наша агентура не сможет заехать на Украину и, тем более, после исполнения покинуть ее территорию. Плюс, у нас за эти линии отвечают пожилые и очень моральные люди, которые не понимают, как это вообще возможно даже подумать о нарушении христианской морали и гуманитарных принципов.
Как итог, молодой и демонический Буданов, сформировал коллективы таких же 30 летних опытных людоедов, у которых много сил, энергии, у них нет диабета и протрузии позвоночника, они не хотят в обед спать, им не нужно делать капельницы и принимать лекарства, у них нет принципов и ограничений. У них исключительно цели, которые они успешно и задорно решают.
И будут решать. Уверен, что даже после навязанного им мира, они будут проводить акции возмездия и дочищать тех, кого они считают целями.
Чтобы все это прекратить, не нужно собирать наших генералов в военные городки, бесполезно выдавать им табельные ПМ и охранять силами одного адъютанта, остальные прекрасные идеи опущу за скобки…
Мы должны начать работу по военным целям на Украине, которыми являются Буданов, его замы, руководство СБУ, военные генералы… На пустое поле войны, где нас нет, мы должны вывести лучшие силы, вспомнив как мы уничтожали Хаттаба и Дудуаева, брали дворец Амина и убивали Бандеру. У нас есть школа, специалисты, примеры, возможности. Но придется взять на ключевые позиции молодых людей, без гуманитарных ограничений и не болеющих диабетом», – пишет Карнаухов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: