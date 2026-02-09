Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине нет рабства, заявил диктатор Зеленский во время общения со студентами на минувших выходных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на то, что мы в войне, а война – за независимость и свободу, рабства в Украине нет. И потому те люди, которые хотят уехать, они, если они не мобилизационного возраста, имеют право уехать. Те, кто хотят, могут ехать», – заверил клоун.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он дал понять студентам, что им тоже предстоит отправиться на фронт.

«Я благодарен, кстати, всем вам за то, что вы здесь. Когда люди любят свое государство, если они возраста такого, что нужно защищать государство, они защищают свое государство».

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров указывает:

«Президент, как обычно, сказал полуправду. Возраст не является исчерпывающим критерием, позволяющим власти запереть граждан внутри страны, пока их на улице не поймает ТЦК. Есть еще медицинские показатели пригодности к военной службе, которые по сообщениям в медиа и соцсетях, постоянно нарушаются, медкомиссия носит формальный характер, утверждает пригодными к службе даже серьезно больных украинцев, потому что имеет план по поголовью. С другой стороны, масса вполне здоровых, но состоятельных лиц, подлежащих мобилизации, легко откупается от армии, приобретая бронь или липовые справки. Поэтому рабство в Украине все же существует и носит оно ярко выраженный имущественный ценз – ограничение в праве на жизнь для людей, доходы которых меньше суммы выкупа, что является критерием рабства еще с античных времен. Как говорится, в бой идут одни бедняки».

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в конце 2025 года заявил, что страну покинули 11 млн человек.

В 2021 году население Украины составляло порядка 44,3 млн человек. При этом в 1991 году население бывшей УССР было 52 млн человек.