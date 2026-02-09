Не старые F-16, а лучшие в мире «Рафали» и «Гриппены»! – «громадянам» обещают новое «оружие победы»

Анатолий Лапин.  
09.02.2026 11:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 352
 
Самолеты F-16, некогда преподносившиеся украинской пропагандой как оружие, что изменит ситуацию на поле боя и обеспечит «перемогу» над Россией, уступают место новому «вундерваффе» – теперь Киев ожидает от Швеции и Франции в общей сложности 250 более новых истребителей.

Об этом диктатор Зеленский заявил во время общения со студентами авиационного университета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина имеет сегодня договоренности о поставках 150 военных самолетов «Гриппен», 100 самолетов «Рафаль» — это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире. Безусловно, есть и Ф-16, на вооружении украинской авиации сегодня есть Ф-16, не новые, а те 250 самолетов, о которых я сказал, – это новые», – заявил Зеленский.

Он призвал студентов готовиться к участию в войне:

«Мы больше сфокусированы сейчас на военной авиации. Гражданская авиация очень важна, это тоже правда. Военную авиацию мы будем развивать, мы обращаемся в университет и готовы поддерживать это направление. Мы говорим с воздушными силами, с командованием. Я думаю, вы это почувствуете».

