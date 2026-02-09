Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самолеты F-16, некогда преподносившиеся украинской пропагандой как оружие, что изменит ситуацию на поле боя и обеспечит «перемогу» над Россией, уступают место новому «вундерваффе» – теперь Киев ожидает от Швеции и Франции в общей сложности 250 более новых истребителей.

Об этом диктатор Зеленский заявил во время общения со студентами авиационного университета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина имеет сегодня договоренности о поставках 150 военных самолетов «Гриппен», 100 самолетов «Рафаль» — это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире. Безусловно, есть и Ф-16, на вооружении украинской авиации сегодня есть Ф-16, не новые, а те 250 самолетов, о которых я сказал, – это новые», – заявил Зеленский.

Он призвал студентов готовиться к участию в войне: