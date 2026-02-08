Архиепископ и паства тщетно молили на коленях молдавскую полицию пустить их в храм
Продолжается борьба жителей молдавской деревни Деренеу за свой храм, который пытается отобрать у Молдавской митрополии Московского патриархата так называемая бессарабская митрополия, учрежденная в Румынии.
После нескольких неудачных попыток румынских священников захватить церковь – ее настоятель отец Александру заперся внутри вместе со своей семьей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Всю неделю жители Деренеу приходили к храму поддержать батюшку, однако у дверей дежурила полиция.
Она не пустила даже представителей социальной службы, пришедших проверить, все ли в порядке с детьми священника.
В воскресенье в Деренеу прибыл Архиепископ Унгенский и Ниспоренский Пётр.
Он на коленях вместе с паствой умолял полицейских разрешить ему отслужить литургию, но правоохранители были непреклонны.
Люди начали кричать «Жос (долой – рум.) диктатуру!».
В итоге служба прошла во дворе.
В планах у бессарабской митрополии захватить 800 приходов в Молдове.
