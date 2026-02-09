Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководство США во главе с Дональдом Трампом должно соблюдать то, что обещало Украине – а именно, не признавать Крым российским, как это было записано в «Крымской декларации», утвержденной Штатами во время первой каденции Трампа.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил главарь запрещенного в России экстремистского межджлиса крымских татар Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

