«Да кто такой этот Трамп?!» – меджлисовцы пошли крошить батон на гегемона
Руководство США во главе с Дональдом Трампом должно соблюдать то, что обещало Украине – а именно, не признавать Крым российским, как это было записано в «Крымской декларации», утвержденной Штатами во время первой каденции Трампа.
Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил главарь запрещенного в России экстремистского межджлиса крымских татар Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Кстати, это было за время первой каденции того же Дональда Трампа – Крымская декларация… Речь идет о том, что США никогда не откажутся вместе со своими партнерами прекратить действия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины.
Они это обязались, но потом мы знаем, что произошло после второго избрания, еще накануне инаугурации и во время инаугурации, мол, надо было отдать, уступить Крым, и это будет способствовать миру и тому подобное…
Кто он такой, что распоряжается землей чужого народа?» – заявил Чубаров.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: