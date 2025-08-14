Полковник СБУ: Самое страшное – мы недооценили Россию

Игорь Шкапа.  
14.08.2025 13:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1931
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия продвигается рекордными темпами, поскольку  она в отличие от ВСУ набирает в армию намного больше, чем несет потерь на поле боя.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия продвигается рекордными темпами, поскольку  она в отличие от ВСУ набирает в армию намного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В нашем информпространстве сначала превалировало то, что, «чем мы больше уничтожим противника, тем победа будет быстрее». А законы войны говорят совершенно по-другому. Они говорят, что влияет на ведение боевых действий то, как быстро противник восстанавливается», – сказал Стариков.

По его мнению, украинское общество этим убаюкали, а русские тем временем наладили систему рекрутинга и «набирали намного больше, чем [их] уничтожали».

Вторым фактором аналитик называет низкое количество высокомотивированных солдат в ВСУ. Третьим – отсутствие целей в войне.

«Сначала была одна цель – [границы ] 91-го, потом 14-го, потом – 22-го. А потом и цели исчезли. А войне это самое главное. Без целей война теряет свою мотивационную составляющую. Эта вся синергия, которая наложилась, привела к тому, что дала этот результат, который мы сейчас наблюдаем. И самое, я считаю, опасное, что только есть – это недооценка противника. Мы до недавнего времени противника недооценивали, и вся информационная работа в этом и шла. И переоценивали свои силы», – резюмировал Стариков.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить