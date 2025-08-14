Полковник СБУ: Самое страшное – мы недооценили Россию
Российская армия продвигается рекордными темпами, поскольку она в отличие от ВСУ набирает в армию намного больше, чем несет потерь на поле боя.
Об этом в эфире «Львов медиа» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В нашем информпространстве сначала превалировало то, что, «чем мы больше уничтожим противника, тем победа будет быстрее». А законы войны говорят совершенно по-другому. Они говорят, что влияет на ведение боевых действий то, как быстро противник восстанавливается», – сказал Стариков.
По его мнению, украинское общество этим убаюкали, а русские тем временем наладили систему рекрутинга и «набирали намного больше, чем [их] уничтожали».
Вторым фактором аналитик называет низкое количество высокомотивированных солдат в ВСУ. Третьим – отсутствие целей в войне.
«Сначала была одна цель – [границы ] 91-го, потом 14-го, потом – 22-го. А потом и цели исчезли. А войне это самое главное. Без целей война теряет свою мотивационную составляющую. Эта вся синергия, которая наложилась, привела к тому, что дала этот результат, который мы сейчас наблюдаем. И самое, я считаю, опасное, что только есть – это недооценка противника. Мы до недавнего времени противника недооценивали, и вся информационная работа в этом и шла. И переоценивали свои силы», – резюмировал Стариков.
