Полковник СБУ: Самое страшное – мы недооценили Россию

Российская армия продвигается рекордными темпами, поскольку она в отличие от ВСУ набирает в армию намного больше, чем несет потерь на поле боя.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В нашем информпространстве сначала превалировало то, что, «чем мы больше уничтожим противника, тем победа будет быстрее». А законы войны говорят совершенно по-другому. Они говорят, что влияет на ведение боевых действий то, как быстро противник восстанавливается», – сказал Стариков.

По его мнению, украинское общество этим убаюкали, а русские тем временем наладили систему рекрутинга и «набирали намного больше, чем [их] уничтожали».

Вторым фактором аналитик называет низкое количество высокомотивированных солдат в ВСУ. Третьим – отсутствие целей в войне.