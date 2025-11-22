Поражение на Украине станет смертельным ударом по НАТО – британский аналитик

Предложенный Дональдом Трампом «мирный план» является последней попыткой Запада сохранить лицо во время крупнейшего провала в истории.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мирный план не будет принят, будет ли исход войны на Украине стратегическим поражением для Запада?» – спросил ведущий.

«Это правда. Если это не сработает, война закончится военным поражением Украины. Почти никто в этом уже не сомневается. И военная победа России на Украине не может рассматриваться иначе, кроме как крупное геополитическое поражение Запада.

Кстати, для Запада было бы лучше, если бы в 2022 году российская армия просто захватила всю Украину, не встретив сопротивления. Это было бы меньшим поражением, чем поражение после 4-летней войны», – сказал Меркурис.