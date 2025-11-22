Поражение на Украине станет смертельным ударом по НАТО – британский аналитик
Предложенный Дональдом Трампом «мирный план» является последней попыткой Запада сохранить лицо во время крупнейшего провала в истории.
Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если мирный план не будет принят, будет ли исход войны на Украине стратегическим поражением для Запада?» – спросил ведущий.
«Это правда. Если это не сработает, война закончится военным поражением Украины. Почти никто в этом уже не сомневается. И военная победа России на Украине не может рассматриваться иначе, кроме как крупное геополитическое поражение Запада.
Кстати, для Запада было бы лучше, если бы в 2022 году российская армия просто захватила всю Украину, не встретив сопротивления. Это было бы меньшим поражением, чем поражение после 4-летней войны», – сказал Меркурис.
«США предоставили Украине лучшее оружие. ЕС вложил сотни миллиардов евро, США вложили сотни миллиардов долларов, против России были введены масштабные санкции.
Если после всего этого Запад проиграет, это будет ключевым моментом в современной истории – когда господство Запада, продолжавшееся 500 лет, закончится во всём мире.
Поражение на Украине будет смертельным ударом по НАТО. Альянс обязался победить Россию на Украине, но вместо этого проиграет. Я не вижу, как это можно исправить, особенно когда в США растут сомнения по поводу НАТО. Это смертный приговор для НАТО», – подытожил выступающий.
