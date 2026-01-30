Переполох в Киеве: Новые российские дроны поражают движущиеся цели в глубоких украинских тылах
Последние атаки российских дронов показали их резко возросшую эффективность.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский авиа-эксперт Валерий Романенко.
Ведущая обратила внимание на один из последних ударов дроном в Харьковской области по движущемуся составу, поинтересовавшись, какие выводы из этого следуют.
«Выводы крайне серьезные, потому что русские получили возможность поражать движущиеся цели в глубине нашей территории. Это важный момент. Одно дело, когда шахеды летят по целям неподвижным с известными координатами. Это работают обычные шахеды, а другое – когда любой движущийся объект на нашей территории – поезд, грузовик, автобус, что угодно, легковушка – может стать мишенью для русского дрона», – сказал укро-эксперт.
По его словам, для Украины это «значительно усложняет ситуацию».
«Тем более, что русские дополнительно могут их оснастить еще и машинным зрением. И после обнаружения даже в случае постановки каких-то радиопомех, хотя для Старлинка нельзя поставить радиопомехи. Но возможно в случае машинного зрения там вообще, даже при потере связи с оператором, цель будет поражена. Это серьезная проблема, и нашим специалистам нужно будет тщательно искать способы противодействия», – предупредил Романенко.
