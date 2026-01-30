Европейцы разбегаются от мобилизации – умирать за них придётся остаткам украинцев

Зеленский и его хозяева из ЕС настаивают на сохранении численности ВСУ в 800 тысяч штыков, потому что наученные украинским опытом простые европейцы не хотят воевать, и разбегаются от мобилизации.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пацифизм, который европейцы культивировали на последние 50 лет, а мы им помогали, настолько разрушил умы… На бой их больше труба не зовёт.

И сегодня Мерц увидел противодействие. Особенно восточные земли, бывшие ГДР, они категорически не хотят служить в этой армии. То есть, там идет противостояние между регионами и центральной властью. Да, они могут принять закон [о принудительной мобилизации], но это будет закон, испачканный кровью.

То же самое поляки. Они же хотели довести армию до 300 тысяч. Но нет, поляки начали массово уезжать в другие страны, бросать территорию. То есть они столкнулись с огромной проблемой пехоты, когда некого ставить в ряды, чтобы они атаковали», – сказал Матвийчук.

«Да, это есть эрзац-армия Украины. Почему они за 800 тысяч вцепились? Это пехота, которую они поставит в ряды, и будут воевать украинцами против России.

То есть, ближайшие 10 лет Европа вряд ли наскребет ресурс, особенно людской, для создания общей европейской армии», – добавил эксперт.

