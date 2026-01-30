«Последствия будут необратимыми»: на Украине с ужасом ждут удара по дамбе Киевского водохранилища

На Украине надеются, что Россия не станет бить по Киевской ГЭС, поскольку разрушение дамбы Киевского водохранилища чревато грандиозной катастрофой.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский авиаэксперт Валерий Романенко.

Ведущая поинтересовалась, есть ли у России такие ракеты, которые смогут уничтожить дамбу.

По словам эксперта, даже крылатая ракета, несущая относительно небольшую массу взрывчатого вещества, за счет скорости может «пробить несколько метров бетона и поразить цель».

«Надеюсь, что такого не произойдет, что в том районе крепкая противовоздушная оборона – и удастся отразить такие удары. И я не думаю, что русским еще и нужно это делать, потому что последствия могут быть необратимыми, а они все же надеются захватить Украину», – тревожится Романенко.

