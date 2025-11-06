Приключения автотуристов на въезде в Крым: штрафы всем подряд, неразбериха, отсутствие инфраструктуры, ямы

С момента запрета 3 ноября на движение электромобилей и гибридов по Крымскому мосту вынесено несколько десятков штрафов за проезд под запрещающий знак.

Штраф выписывается по статье 12.16 КоАП и составляет 750 рублей, но в любом случае, с протоколом или без, водителей разворачивают на пунктах досмотра и отправляют через Ростов или Джанкой на сухопутный коридор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед въездом на мост все автовладельцы заполняют анкету: в бланке нужно указать марку, модель, госномер и есть ли в авто электротяга. Если водитель честно ставит галочку «электромобиль» или «гибрид», ему сразу объяснят, что проезд по мосту запрещён и нужно двигаться по сухопутному маршруту. Но даже с бензиновым или дизельным двигателем, но с системой EMS (Electric Motor Synergy), которую называют мягким гибридом, автомобили разворачивают с пунктов досмотра. Например, Geely Atlas Pro, которых немало на дорогах.

«Решение о допуске автомобиля на досмотровый комплекс принимает конкретно сотрудник управления вооружённой охраны Минтранса России. Были установлены знаки запрета движения автомобиля, и многие автолюбители, которые не знали о запрете, поехали под знак и получили первые штрафы. Но допуск автомобиля для досмотра и штраф – это разные вещи. Если у вас в документах указан бензиновый или дизельный двигатель, не запрещённый к проезду, то штраф можно обжаловать. Решение о недопуске автомобиля обжаловать нельзя – неважно, маленькая или большая батарея, лучше воздержаться от разбирательств. Объехать проще», – считает глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

Запрет на движение по мосту для автомобилей на электротяге обсуждали давно. Главная причина – невозможно просканировать литиевую батарею под днищем авто. Как следствие, высок риск провоза взрывчатки для теракта на мосту, о которой автовладелец даже может не знать. Стремление силовиков повысить меры безопасности на мосту понятно, но придорожная инфраструктура к их решению оказалась не готова.

«Силовики запретили, но никто не установил в достаточном количестве зарядные станции. Безусловно, сейчас поток автомобилей меньше, чем в курортный сезон. Но на участке от Ростова до Крыма всего три АЗС с зарядными станциями, да и на них по две розетки висят. Я путешествовал по Китаю, там огромные комплексы зарядных устройств по 10 колонок в ряд. И если мы говорим о развитии электрического транспорта, об экологии, необходимо строить для них инфраструктуру и в новых регионах. Потому что до окончания СВО ситуация по безопасности не изменится», – уверен Цуркин.

Другой вопрос — в наличии энергетических мощностей на новых территориях, чтобы установить зарядные станции: десятилетия электросети не модернизировали, и даже если операторы будут готовы поставить станции, электроэнергии физически может не быть.

«У нас есть еще участок в 20 км дороги от Джанкоя до границы с Херсонской областью, где по каким-то причинам остановлен ремонт. Я сам ехал по этому маршруту от Мелитополя в Симферополь: ямы по колено, стоят бетонные ограждения со светофорами для реверсивного движения, и ни одной живой души. У нас ещё пока тёплые осенние дни, можно свободно выполнять ремонт, и до конца бюджетного года тоже есть время. Почему такое решение принято? Это вызывает негативную реакцию у всех автомобилистов. Дорога от Ростова до Джанкоя сейчас основная для доставки грузов, теперь и для электромобилей тоже», — подчеркивает глава профильной ассоциации.

Участок трассы от Симферополя до Джанкоя и дальше до Херсонской области перешел в федеральное управление для строительства трассы Р280 «Новороссия». Будущее Азовское кольцо запланировано в тех же технических характеристиках, что и трасса «Таврида»: четыре полосы, объезд населенных пунктов со строительством съездов к ним, скоростной режим 90 км/ч. Строительство дорожной инфраструктуры пройдет на втором этапе, и уже к новогодним праздникам дефицит зарядных станций станет проблемой для гибридного и электротранспорта.