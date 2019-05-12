Российский адмирал: Жители Сербии ждут от руководства союза с Москвой

12.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Вызвавшее раздражение в Вашингтоне празднование Дня Победы, впервые прошедшее в Сербии на государственном уровне в соответствии с указом президента Александра Вучича, – соответствует настроениям местного населения, которое поддерживает союз с Москвой и отвергает прозападных политиков.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил адмирал Владимир Соловьев, бывший начальник разведки Черноморского флота России.

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«Празднование Дня Победы – это большая работа наших дипломатов и военных в плане того, чтобы это свершилось. Настал период, когда нужно расплачиваться за то, что натворили. Многие вопросы зависят от решения России, Россия становится международным лидером в политических вопросах. Сербы всегда были близки нам. Я в свое время был в конвое, который вез продукты и гуманитарную помощь в Косово – самое сердечное впечатление осталось от встречи с сербами. Это дружественные нам люди, связь с ними необходима.

То, что День Победы в Сербии начали праздновать на государственном уровне – значит, что народ правильно избрал лидера. Народ избрал лидера и требует жить несколько по-другому, чем жили при его предшественниках. Люди полны решимости сближаться с Россией, потому что у России есть все, что необходимо сербам. Появление российской военной техники в Сербии, конечно, это символично», – сказал Соловьев.

С ним согласен российский политический обозреватель Армен Гаспарян.

«В Сербии есть поговорка: «На небе – Бог, а на земле – Россия». Сербы всегда прекрасно относятся к русским и очень ценят помощь, которую Россия им оказывает. Поэтому этот шаг, с одной стороны, это дань истории – все прекрасно знают, как складывались обстоятельства на Балканах во время войны. С другой стороны, без сомнения, это богатый «привет» не только Косово, но и вообще Европейскому Союзу. У них же нет Дня Победы как такового – у них же день скорби и памяти. Не знаю, о чем они там скорбят, наверное, по той скорости, с которой они сдавались Третьему Рейху. А то, что Сербия свою позицию в этом вопросе обозначила, так это замечательно, и это стоит только приветствовать», – заявил Гаспарян.

Напомним, что накануне поступило сразу несколько сигналов, свидетельствующих о недовольстве Вашингтона состоявшимися в Сербии торжествами по случаю Дня Победы, который впервые отмечался на государственном уровне согласно указу президента Александра Вучича. В мероприятиях принимали участие российские политики, общественники и военные.

Американское агентство Associated Press особо подчеркнуло, что прошедший в Сербии военный парад с участием российской техники стоит оценивать как демонстрацию силы в ситуации нового витка напряженности вокруг Косово.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Тем временем, сепаратистские власти Косово начали переговоры о создании «мини-шенгена» с Албанией. Наблюдатели считают это предтечей проекта «Великая Албания».

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.