Россия должна оставаться изгоем. «Томагавки» могут помочь, – американская русофобка

Россия – сильная в экономическом и военном плане держава, с которой вынужден считаться президент США Дональд Трамп.

Об этом в рамках дискуссии, организованной признанной в России нежелательной организацией «Атлантический совет» заявила американский политолог Лесли Шедд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что президент считает Россию самой большой угрозой. У них больше ядерного оружия, чем у любой другой страны в мире, у них очень большая армия и мощная экономика. Они играют важную роль.

Он смотрит на мир с точки зрения конкуренции великих держав. И Россия, нравится нам это или нет, является великой державой. И поэтому он пытается понять, что он может сделать. Он знает, что они не сдадутся без боя. Я согласна.

Я хочу, чтобы Россию полностью исключили. Я думаю, что они должны оставаться изгоями. Можно говорить все это, но никто не предложил мне способ, как этого добиться на самом деле.

Я думаю, что «Томагавки» могут помочь. Я думаю, что мы должны их отправить. Я думаю, что отправка большего количества оружия поможет. Я думаю, что нам нужно снять все ограничения, все это. Но я все еще не знаю, как они смогут выбить войска, которые уже закрепились. А они закрепились», – заявила Шедд.