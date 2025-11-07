С Киевом не договориться. Только разбомбить бесноватых маньяков – российский офицер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бандеровщину и киевскую хунту нужно удалять, как раковую опухоль, а терапию оставить на потом.

Об этом в эфире авторской программы экс-спикера армии ДНР Эдуарда Басурина на радио «КП» Новороссия заявил замкомандира одного из подразделений ВС РФ, действующих на Запорожском направлении, Евгений Ивлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Говоря об аресте митрополита Святогорской лавры Арсения, Басурин спросил, чем можно помочь, кроме требований освобождения.

«К сожалению, мы сейчас людям, которые находятся на оставшейся Украине, мало чем можем помочь. Чем можно помочь, если люди находятся во власти каких-то бесноватых маньяков?» – сказал боец.

Он считает, что режим на Украине недоговороспособен.

«Можно их разбомбить только, это люди недоговороспособные… нравственное дикое поле маньяков. В данном случае опухоль вырезается, терапия не помогает. Терапия будет потом. Вот, сейчас бедного этого митрополита то посадят, то выпустят, то опять посадят. Это, я думаю, ещё не всё. Мы просто не всё знаем, какое давление на него оказывается. Ну, выступил наш Патриарх, допустим, выступила наша Церковь, может, все православные митрополии в мире выступят – а им-то что? Ну, выступили, да выступили», – прокомментировал Ивлев.

Басурин предположил, что, возможно, что-то произойдёт, когда выступят все прихожане.