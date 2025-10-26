Сладков: Путин говорил лично мне – «Я не хочу видеть Крещатик разрушенным»

26.10.2025
Владимир Путин по-прежнему ограничивает применение вооружений на Украине, поскольку целью СВО является принуждение Киева к принятию условий России. Это следует из беседы известного российского военкора Александра Сладкова и экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы назвал эту войну «войной в сопровождении огромного количества парадоксов». Один из самых больших парадоксов – мы не хотим уничтожать Украину, ее убивать. Если бы хотели – давно бы уже три воронки завершили дело.

Путин выдерживает гигантское давление, во-первых, свое внутреннее. Он взял на себя очень тяжелый груз – сохранить Украину…. В самом начале войны Путин говорил лично мне и Евгению Поддубному – «я не хочу видеть Крещатик разрушенным».

Но потом был Крымский мост, и договоренность между Киевом и Москвой, чтобы не делать определенные шаги – нарушились. Я тут вижу длинные уши Лондона. У Украины свой перечень ошибок, который становится для них критическим», – сказал Сладков.

Джонсон согласился:

«Все были сдержанны, потому что шел дипломатический процесс. Целью окружения Киева в самом начале было создать давление на украинские власти, чтобы они начали общаться. Я встречался с Сергеем Лавровым, и он сказал, – «когда мы поехали на встречу в Стамбуле, украинцы привезли соглашение, с которым мы были согласны», – напомнил американец.

