Советское мозаичное наследие уничтожается дельцами-застройщиками в Крыму

Крым теряет советские мозаики – уникальные панно в духе соцреализма, украшавшие санатории и остановки транспорта, исчезают из-за застройки и реконструкции. Мозаики сносят вместе со зданиями, поскольку они не находятся под защитой закона: единичные объекты признаны культурным наследием.

В итоге спасение мозаик стало общественной инициативой снизу, которая никак не перерастет в системную работу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Общественная инициатива «Крымская остановка» пять лет пытается спасти мозаики: описать их, зафиксировать на фото с указанием автора и добиться признания вновь выявленным объектом культурного наследия. Такой статус уже получили семь остановочных павильонов с мозаиками вдоль трассы Ялта-Севастополь.

Еще три остановки – в Виноградном, Восходе и Малом Маяке – удалось сохранить при реконструкции трассы Алушта-Ялта. Но далеко не каждый шедевр монументального искусства общественники успевают спасти: в Евпатории снесли стену с мозаичным изображением танцующих гуцулов бывшего пансионата «Родничок», в Джанкое зашили утеплителем панно на стене Центра культуры и досуга, которое увековечивало строительство Северо-Крымского канала.

Вместе со зданием кинотеатра «Космос» в Симферополе кануло в лету мозаичное панно из натурального камня, посвященное выходу человека в открытый космос.

В целом, движение в защиту крымской мозаики началось со сноса остановки в Массандре, автором которой является известная ялтинская художница Элеонора Щеглова.

Накануне член Союза художников-мозаичистов России Игорь Гладких сообщил, что утрачен еще один ценный объект – шесть мозаичных фонтанов санатория «Мисхор», где пустили под снос старые корпуса для строительства новых. Причем автором панно был известный Зураб Церетели, за что в свое время получил Ленинскую премию. Но в администрации санатория поспешили заверить, что мозаики на месте, проходят консервацию и будут интегрированы в обновленное архитектурное пространство санатория.

«Можно порадоваться за сохранение мозаик. Как говорится, лучше перебдеть, чем потом безутешно разводить руками», – прокомментировал ситуацию Гладких.

Он напомнил, что это едва ли не единичный случай сохранения мозаики. Новые собственники крымских санаториев стремятся избавиться от объектов советского искусства, считая их непрезентабельными. Так, новый владелец пансионата «Алмазный» в Евпатории намерен снести здания вместе с двумя панно. И чтобы их спасти, идет сбор средств на демонтаж и реставрацию мозаики.

«На сегодня пока единственный более или менее успешный проект по спасению крымских мозаик — это тоже инициатива снизу. У меня есть надежда на то, что опыт работы с этой первой мозаикой подтолкнёт и бизнес, и власть больше интересоваться сохранением того богатого культурного наследия, которое нам оставили художники. И это наследие мы должны бережно передать другим, тем, кто придёт нам уже на смену», — считает Гладких.

В зоне риска остановочные павильоны будущего курортного комплекса «Золотые пески». Как и в случае с «Алмазным», застройщику неинтересно интегрировать мозаичные панно в будущий многоэтажный комплекс — перенос изображения с одной поверхности на другую требует времени и средств, не запланированных в смете строительства.

Эмоции и переживания об уничтожении крымского колорита и курортного кода в расходную часть не внесёшь, нужны юридические основания. Даже если это флорентийская мозаика из натурального камня в фойе санатория «Гурзуфский», который отошёл в ведение администрации президента РФ, где пропагандируют бережное отношение к советскому наследию во внешней и внутренней политике.